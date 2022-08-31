2022/08/31 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مستويات تركيز غازات الدفيئة، المسؤولة عن احترار الكوكب، في الغلاف الجوي مستويات قياسية سنة 2021، كذلك الأمر مع مستوى مياه المحيطات، على ما أعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (نواا)، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية بعد تخفيف قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية بعد تخفيف قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).