بالصور.. الثقافة تتسلّم أكثر من مئتي قطعة آثارية تعود لعصور إسلامية مختلفة

2022/08/31 | 19:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، تسلّمها أكثر من 200 قطعة آثارية تعود لعصور ومواقع مختلفة جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان “تسلّمنا اليوم عدداً كبيراً من القطع الآثارية تعود إلى عصور إسلامية مختلفة وبعضها عليها كتابات آرامية عبارة عن قدور لصهر المعادن، ومسكوكات معدنية إسلامية، وآثار مختلفة منها مسارج ومقاشط وسكاكين، ودمىً معدنية، وجرار فخارية مزججة مختلفة الأحجام والأشكال”.

ودعت جميع المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع هيئة الآثار لإعادة القطع الآثارية المسروقة والعمل سوية على حمايتها من التجاوز والسرقة خدمة للمصلحة العامة.

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