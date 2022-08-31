أميركا تشارك أحزان الشعب العراقي والأسر المفجوعة وتدعو لضبط النفس تجنباً لتكرار مأساة ما حدث

2022/08/31 | 19:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت السفير الأمريكي في العراقي أحزان الشعب العراقي والأسر الذين فقدوا أحبائهم.

وقالت آلينا في تغريدة لها اليوم الاربعاء، وتابعتها وكالة “خبر برس” (واخ) “نشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية” متمنية “الشفاء العاجل للكثيرين الذين مازالوا مصابين”.

واضافت “نشارك في الدعوة وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية أبداً”.

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