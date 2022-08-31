وزير الصدر يوجّه “وخزة” لـ “شيخ الإطار التنسيقي” وزعيم دولة القانون

2022/08/31 | 19:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة على ما يبدو موجهة إلى كل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي يصف بـ”شيخ الإطار التنسيقي”، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث يشتد الخلاف بين القطبين الشيعيين، “الصدر- المالكي”.

وقال العراقي، الملقب بـ”وزير القائد”، في تغريدة عنونها بـ”وخزة”، وتابعتها وكالة “خبر برس” (واخ) “من رآه سماحته يـشقّ فم صحفي فنهره ألا يطلق النار على الثوار؟، من أراد قصف قبّة حرم أمير المؤمنين، ألا يقتل المتظاهرين بدم بارد؟”.

واضاف “من أمر بقتل الجيش والشرطة في النجف أيام الانتفاضة ألا يقتل أبناء جلدته وعقيدته؟!”، مردفاً “ثم من أراد أن يهجم على النجف والتسريبات تثبت ذلك..



ألا يقتل المتظاهرين العزّل؟”.

وتابع العراقي “من يتبجّح بقتل السنة والشيعة ألا يقتل الثوار!؟، من تسبب بمقتل 1700 في معسكر سبايكر ألا يقتل ثوّار الإصلاح؟!، فكيف تريدنا يا (شيخ الإطار) أن يجمعنا الحسين، وهو سلام الله عليه لم يرض بالاجتماع مع يزيد؟”.

وختم بالقول “فمن الآن لن يجمعنا أي شيء..



لكننا حبّاً بالوطن لا نريد أن يتزعزع سلم الوطن الأهلي، ثم أدعوك يا (شيخ الإطار) أن يجمعنا و(إياك) فقط حب الحسين”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، القادة السياسيين على التزام الصمت السياسي والإعلامي.

وقال العامري في بيان، “حب الحسين يجمعنا..



حب الحسين يوحدنا، ونحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق، وان يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة”.

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