مفاجأة.. كريستيانو تلقى عرضا من الهلال السعودي

2022/08/31 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبيرة، بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" في تقرير مطول لها، بمناسبة مرور عام على عودة رونالدو إلى معقل "الشياطين الحمر"، إن العرض الوحيد الذي وصل إلى كريستيانو خلال الصيف الجاري كان من الهلال السعودي، لكنه قوبل بالرفض فورا، لرغبة اللاعب في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال صدر ضده أمس الثلاثاء قرارا بالمنع من التسجيل لمدة فترتي انتقال متتاليتين، بداية من الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت العلاقة قد توترت بين رونالدو ومسؤولي مانشستر يونايتد، طوال الفترة الماضية، وظل رحيل رونالدو عن أولد ترافورد، في الانتقالات الحالية هو الوجبة الدسمة على مائدة وسائل الإعلام.

وقبل ساعات من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية في إنجلترا، خلصت الصحي

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