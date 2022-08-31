2022/08/31 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير يوضح ما جرى داخل مجوهرات أدم في المنصور (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصوير يوضح ما جرى داخل مجوهرات أدم في المنصور (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصوير يوضح ما جرى داخل مجوهرات أدم في المنصور (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).