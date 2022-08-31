2022/08/31 | 19:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dzCPbftnxzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع الازمات المفاجئة التي تضرب البلاد ومطالبات برقابة حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع الازمات المفاجئة التي تضرب البلاد ومطالبات برقابة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).