2022/08/31 | 19:39 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكثف بصري يولّد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكثف بصري يولّد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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