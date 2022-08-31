2022/08/31 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكثف بصري يولّد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

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