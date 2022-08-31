شاهد بالفيديو.. بالسيف ... مستوطن إسرائيلي يعتدي على عائلة فلسطينية

2022/08/31 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالسيف ... مستوطن إسرائيلي يعتدي على عائلة فلسطينية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XUYUIXXh8OY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالسيف ... مستوطن إسرائيلي يعتدي على عائلة فلسطينية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالسيف ... مستوطن إسرائيلي يعتدي على عائلة فلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).