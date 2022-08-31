2022/08/31 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمور تتجه نحو التصعيد لأن الطرفين (التيار الصدري والاطار التنسيقي) يعتمدان سياسية لي الأذرع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى اين تتجه الامور في العراق؟.. ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الى اين تتجه الامور في العراق؟.. ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).