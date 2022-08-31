البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى

2022/08/31 | 19:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال البيت الأبيض، الأربعاء 08/31/2022، إنه يعتقد أن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران...

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