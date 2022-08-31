السعودية: هزة أرضية جنوب غرب الباحة

2022/08/31 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة.

وقال أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إن فريقا متخصصا انطلق عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة.

وذكر بأن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها، وأن ماحدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.

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