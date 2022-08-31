2022/08/31 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية نجدة بغداد، الأربعاء، توضيحاً بشأن ما حصل في محل “مجوهرات آدم” في منطقة المنصور.وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “حسب توجيهات مدير نجدة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



ما حدث داخل محل مجوهرات في منطقة المنصور المركز الخبري الوطني.

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