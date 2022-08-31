الدفاع المدني ينتشل بقايا 7 جثث من تحت ركام منزل في الموصل

2022/08/31 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، انتشال بقايا 7 جثث مجهولة الهوية من تحت ركام منزل في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنّ “فريق […]

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