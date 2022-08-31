2022/08/31 | 20:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّح النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاربعاء، باعتزاله للسياسة، مشيراً إلى أن “شكل الخطاب السياسي العراقي مخجل”.

وقال خشان في تدوينة له، “أكاد أقرر اعتزال السياسية، لأن شكل الخطاب السياسي العراقي مخجل، ومثير للشفقة على هذا البلد الذي دفن فيه البلغاء والشعراء ولم يلدوا”.

وأشاد النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإنهاء اعتصام المنطقة الخضراء.

وقال خشان في تدوينة أمس الثلاثاء 30 آب 2022، “قرار حكيم من السيد مقتدى، وضع حداً لفتنة لم يعد الخوض في أسبابها مجديا، نتمنى أن يدوم السلم، وأن يتحقق الاصلاح والتغيير تحت مظلة الدستور والقانون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يلّوح اعتزاله السياسة.. خشّان يشيد بقرار السيد الصدر ويصف شكل الخطاب السياسي بـ”المخجل”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلّوح اعتزاله السياسة.. خشّان يشيد بقرار السيد الصدر ويصف شكل الخطاب السياسي بـ”المخجل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).