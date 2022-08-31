العراق والهند تبحثان الاستثمار المشترك في قطاع التكرير والمصافي

2022/08/31 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، السفير الهندي في بغداد، براشانت بيساي.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة النفط، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن …

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