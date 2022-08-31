العراق يؤكد حرصه فتح آفاق أوسع للتعاون مع اليابان في قطاع الطاقة

2022/08/31 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، السفير الياباني، سوزوكي كوتارو، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ بحث العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وسبل …

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