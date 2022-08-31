ثلاثة قرارات هامة بشأن المواكب الحسينية في ديالى

2022/08/31 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، اليوم الاربعاء، اتخاذ 3 قرارات عاجلة مع قرب زيارة الاربعين.

وقال مدير الهيئة علي احمد طاهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان" الهيئة استكملت كل محاورها في تحديد مواقع انتشار المواكب الحسينية على كافة القواطع سواء في بعقوبة او بقية مدن ديالى والتي ستشمل بشكل مباشر مسارات سير الزوار باتجاه بغداد ".

وحول القرارات التي اتخذتها الهيئة أوضح طاهر بأنها "تشمل منع اي ترويج سياسي في المواكب او رفع اي شعارات بالإضافة الى منع اي وجود للسلاح مع التنسيق الكامل مع القوات الامنية والالتزام بالتعليمات والارشادات لمنع اي خروقات".

واشار الى ان" المواكب ستشارك بها كل اطياف ديالى ومن كل المكونات دون استثناء"، مؤكدا بان "خطة امن زيارة الاربعين ستنطلق خلال الساعات 48 القادمة".

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