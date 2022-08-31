2022/08/31 | 20:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eDNMeQxGgHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ازمة تفسيرها للثلث المعطل .. المحكمة لدعوى حل البرلمان تؤجل | نشرة اخبار الثامنة 2022/8/31) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ازمة تفسيرها للثلث المعطل .. المحكمة لدعوى حل البرلمان تؤجل | نشرة اخبار الثامنة 2022/8/31) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).