شاهد بالفيديو.. أردنية تنقذ مطعم والدها من الإفلاس برسالة مؤثرة

2022/08/31 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: XgkZ4dbF94o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أردنية تنقذ مطعم والدها من الإفلاس برسالة مؤثرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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