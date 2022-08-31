2022/08/31 | 20:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1ZyjEbSxB48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد اللامي: دعوة السيد العامري للتهدئى والصمت السياسي محترمة وهي إحدى طرق الحل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد اللامي: دعوة السيد العامري للتهدئى والصمت السياسي محترمة وهي إحدى طرق الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).