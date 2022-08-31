2022/08/31 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة سورية مقتولة بالرصاص داخل منزلها في منطقة الحرية شمالي بغداد.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “قوة أمنية عثرت على جثة امرأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل امرأة سورية داخل منزلها بالرصاص شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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