2022/08/31 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمبلغ 414 مليون دينار..



المنافذ تمنع هدر بالمال العام في منفذ مندلي الحدودي..



صور المركز الخبري الوطني.

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