العثور على جثة امرأة سورية في بغداد

2022/08/31 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة سورية عليها آثار رصاص، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة امرأة (سورية) الجنسية مقتولة داخل حمام دارها بأسلوب اطلاق النار على رأسها ضمن منطقة الحرية في بغداد".وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني هو زوجها الهارب، وفق المصدر.

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