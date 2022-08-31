بعد تعرض منزله لسطو مسلح.. أوباميانغ يوجّه رسالةً ويكشف عن إصابة تعرض لها خلال العملية

2022/08/31 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تعرّضه إلى عملية سطو مسلح، الأحد الماضي، في منزله الواقع في بلدة "كاستيلديفيلس" قرب مدينة برشلونة

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