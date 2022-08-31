2022/08/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار يقيم مجلس عزاء ووفد التيار يشاطر ذوي الشهداء الأحزان الحلبوسي يعلن الحداد والعامري يطالب القوى بصمت سياسي وإعلامي بغداد – قصي منذر اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات المسلحة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.وقال الحلبوسي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً […]

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