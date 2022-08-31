2022/08/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يناقش مع نظيره السعودي مخرجات زيارة طهران بغداد – ندى شوكت ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ،مخرجات زيارته الأخيرة إلى العاصمة الايرانية طهران.وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس أن (حسين تلقى إتصالاً من نظيره السعوديّ ،عبّر خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية […]

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