2022/08/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يطلق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية بغداد – ساري تحسين اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الدليل يتضمن الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات ونظام التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة ،فضلا عن الجامعات […]

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