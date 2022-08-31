الفتح: حلّ البرلمان سيخلق مشكلة مشابهة لانسحاب الصدريين منه

2022/08/31 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر جزء من الإطار ومبادرته تحظى باحترام الإطار.

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