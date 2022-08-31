2022/08/31 | 21:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما وجهة نظرك بمستوى عمل الإعلاميات الشابات في القنوات الفضائية؟ | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8J76KaeKfSM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما وجهة نظرك بمستوى عمل الإعلاميات الشابات في القنوات الفضائية؟ | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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