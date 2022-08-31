2022/08/31 | 21:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء 08/31/2022، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف...

ظهرت المقالة بايدن للكاظمي: ندعم عراقا مستقلا ذي سيادة أولاً على المسلة.

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