استهداف محيط مطار حلب الدولي في سوريا

2022/08/31 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وسائل اعلام دولية، مساء يوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها، مشيرة إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وافادت تلك المصادر بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وصرح بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ القادمة من جهة المتوسط.

وأشار المصدر إلى أن الأضرار مادية ولا وجود لضحايا في القصف.

وذكرت “إذاعة شام إف إم” أن القصف خلف أضرار مادية في حرم مطار حلب الدولي نتيجة الانفجارات التي وقعت بمحيطه، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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