ما علاقة تناول الخبز بالخمول.. موقع طبي يكشف عن الأسباب

2022/08/31 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعتبر الخبز الغذاء الأكثر ملاءمة ومرونة في المنزل لتعدد خياراته في الوجبات الرئيسة أو حتى خارج مواعيدها المعتادة بالنسبة للعائلة، ولكن يشعر بعض الناس بالتعب أو الإرهاق بعد تناول الخبز دون أن يكونوا قادرين على معرفة سبب حدوث ذلك.ووفقًا للدكتور روهيني باتيل أخصائي التغذية الرئيس التنفيذي لشركة Nutracy Lifestyle غالبًا ما لا نتناول وجبات متوازنة مع الخبز، وتصبح الوجبة في الغالب غنية بالكربوهيدرات المكررة، حتى أن المكونات التي نستخدمها عادة مع الخبز مثل البيض والجبن وزبدة الفول السوداني والدجاج تؤدي جميعها إلى الشعور بالنعاس لأنها غنية بالبروتين والدهون، وذلك حسبما نشر موقع «onlymyhealth»الطبي المتخصص.ولمعرفة اسباب ذلك، يقول باتيل “عندما تأكل الخبز، هناك إفراز سريع للأنسولين في جسمك، والذي يتم تحفيزه عن طريق الكربوهيدرات المكررة، والهرمون الذي يحفز الجسم على النوم هو الميلاتونين وينتج أكثر عندما تحتوي وجبتنا على كميات عالية من الكربوهيدرات المكررة، وبالمثل، فإن المواد الغذائية الشائعة التي يتم تناولها مع الخبز مثل الجبن والبيض وزبدة الفول السوداني تؤدي أيضًا إلى استجابة هرمونية لتحويل التربتوفان الموجود فيها إلى الميلاتونين”.

ويضيف باتيل أن “هناك سببا آخر يجعلك تشعر بالنعاس هو الخبز الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر، وهذا يعني أنه سيزيد بسرعة من مستوى السكر في الدم، ما يمنحك الطاقة لفترة قصيرة فقط، وبالتالي، يجعلك تشعر بالخمول، إذ يمنح الغلوتين الموجود في القمح والحبوب الأخرى عجينتك مرونتها ويسهل تماسكها معًا، وكثير من الناس غير قادرين على هضم الغلوتين بشكل كامل، لذلك ليس من المستغرب أن يعاني الناس من أعراض مثل الشعور بالتعب والخمول وتجربة ضباب الدماغ بعد تناول الخبز”.ويضيف “من المرجح أيضًا أن تشعر بالتعب والدوار بعد تناول الخبز إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا يفتقر إلى البروتين أو الدهون الصحية، أو إذا كانت البكتيريا في جسمك وأمعائك تكافح من أجل هضم الطاقة لأي سبب من الأسباب”.

هل هذا يعني أننا يجب أن نتوقف عن أكل الخبز؟“ليس عليك بالضرورة أن تتخلى عن الخبز” يقول باتيل: “حتى لو تسبب في الخمول بداخلك، يمكنك اختيار خيارات الحبوب الكاملة التي تؤدي إلى إطلاق أبطأ للأنسولين، والذي يمكن أن يثبّت نسبة السكر في الدم، ويطلق السيروتونين تدريجيًا، ويحافظ على مستوى طاقتك أعلى.



بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بالخبز دون الشعور بالإرهاق”.ويتابع “كما يمكنك الاستعانة ببدائل أخرى عن الخبز الأبيض للحصول على وجبة صحية؛ فهناك العديد من البدائل للخبز التي قد تفكر فيها؛ تناول الشوفان والكينوا والموسلي وأوعية العصائر واللبن الزبادي وما إلى ذلك في وجبة الإفطار لتحافظ على نشاطك وتعيش أسلوب حياة صحيا”.

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