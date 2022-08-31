بعد تهديد الكاظمي بترك منصبه.. ما الآليات الدستورية لشغور رئاسة الوزراء بالعراق؟

2022/08/31 | 21:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال العراق يعيش تطورات متسارعة بعد ساعات من انتهاء المشهد الدامي ببغداد، وبعد أن سحب مقتدى الصدر مناصريه من الميادين، إذ هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بترك منصبه.

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