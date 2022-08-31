هل بالإمكان رمي أحزاب الإسلام السياسي خارج المكان والزمان في العراق؟

2022/08/31 | 21:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل يُعدّ تيار الإسلام السياسي من أكثر تيارات الطبقة البرجوازية انحطاطا وتخلفا وإجراما، فالسلطة الحاكمة في العراق اليوم هي سلطة الإسلام السياسي بامتياز.والصراع القائم اليوم في العراق هو...أكمل القراءة ←

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