النظام السياسي في العراق—القتال والانهيار

2022/08/31 | 21:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي يبدو المشهد السياسي في العراق قاتما وبلا أُفق، إذ تخوض البلاد حاليا واحدة من أعمق وأطول أزماتها على الإطلاق منذ الغزو الأميركي عام 2003.فقد بلغت الخلافات ذروتها...أكمل القراءة ←

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