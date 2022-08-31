بايدن يدعو جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني

2022/08/31 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم الأربعاء، جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة".وأعرب بايدن خلال الاتصال عن "دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيدا بـ"دور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد".

وأشاد الرئيس الأمريكي "بأداء القوات الأمنية العراقية، فيما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق"، داعيا "جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه".

وثمن الرئيس بايدن جهود "الكاظمي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية"، معرباً عن "دعمه الكامل لهذه الجهود".في

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