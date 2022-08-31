توب 5.. النيابة السعودية تتحرك بعد حادثة

2022/08/31 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إصدار النيابة العامة السعودية بيانًا عن حادثة دار للرعاية الاجتماعية، إلى إعلان شرطة أبوظبي عن سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد، وتداول مقطع فيديو لوزيرين لبنانيين وهما يقذفان الحجارة خلال جولة قرب الحدود مع إسرائيل، إلى توضيح وزير النقل الأردني موقف بلاده من مطار "رامون" في إسرائيل، وصولًا إلى توجيه أوباميانغ رسالة بعد تعرضه لسطو مسلح… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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