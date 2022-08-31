عقب إعلانها عن توزيع أرباح مؤقتة.. سهم

2022/08/31 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ارتفاعًا في سعر أسهمها في بورصة موسكو بأكثر من 30 في المائة اليوم الأربعاء بعد إعلانها أنها ستدفع أرباحًا مؤقتة للمرة الأولى على الإطلاق بقيمة 1.2 تريليون روبل (أي ما يعادل 19.6 مليار …

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