2022/08/31 | 22:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EVG1l0hCTak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إكمال 40 بالمئة من ترميم الطريق الحولي في قضاء المحمودية | تقرير حسام التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إكمال 40 بالمئة من ترميم الطريق الحولي في قضاء المحمودية | تقرير حسام التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).