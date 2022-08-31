رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن

2022/08/31 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً

هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف

بايدن، بحث آخر مستجدات الأوضاع في

العراق بعد الأحداث الأخيرة.





وأعرب الرئيس جوزيف بايدن خلال الاتصا

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