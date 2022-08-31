شاهد بالفيديو.. واشنطن تحذر العراق من صدامات جديدة | رأس السطر

2022/08/31 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SD7VqkRolT4

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