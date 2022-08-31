المرور تحدد المركبات غير المشمولة بـ”فحص الهزة”

2022/08/31 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت مديرية المرور العامة، الأربعاء، المركبات غير المشمولة بالفحص الإلكتروني “الهزة”.وقالت المرور في بيان، إن “الفحص الإلكتروني (الهزة) مواكبة الحداثة والتطور والتكنولوجيا وفحص شروط المتانة والامان والسلامة للمركبات بطريقة تقنية وإلكترونية”.

وأضاف “معرفة الأعطال والنقوصات التي تؤثر على سلامة المركبة والسائق من الحوادث المرورية، والابتعاد عن الامزجة والاجتهادات للبعض في الفحص اليدوي، والفحص بطريقة حديثة بواسطة جهاز مبرمج لايقبل الخطأ”، مشيراً الى “المحافظة على البيئة من التلوث من خلال فحص جهاز العادم”.

وأكد البيان أن الفحص “يعطي الفحص الالكتروني مبدأ الثقة في المركبة بالنسبة لمستخدمها، والابتعاد عن مبدأ النصب والاحتيال بين بائع المركبة ومشتريها”، لافتاً الى أن “مبلغ الرسوم 30,000 دينار لمدة سنة، و‏عند الفحص إذا ظهرا أي عطل في المركبةوتم تبليغ المواطن لتصليح هذا العطل ويقوم بإصلاحه ويعود مرة أخرى إلى الفحص لا يؤخذ منه أي مبلغ آخر”.

وكشف البيان أن “‏المركبات المشمولة بالفحص الإلكتروني، مركبات ذات التسجيل لأول مرة، والمركبات عند تحويل الملكية وإذا كانت سنوية منتهية النفاذية، وإذا كانت السنوية نافذة ويريد سائق المركبة تجديدها، وعنده تبديل لوحات المركبة من اللوحات القديمة إلى لوحات المشروع الوطني”.

وتابع البيان أن “‏المركبات غير المشمولة بالفحص الإلكتروني، المركبات الزراعية، والمركبات الإنشائية، والدراجات”.

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