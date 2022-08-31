أول تعليق للحكيم على أحداث الخضراء الأخيرة

2022/08/31 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عمار الحكيم:

شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة وأن النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة التي كنا ولازلنا وسنبقى ننادي بها وندعو لتحقيقها انطلاقا من إيماننا العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي.إن وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.

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