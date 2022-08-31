2022/08/31 | 22:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: vP-yAmfoLxg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد إطفاء نيران الفوضى .. مواقف الأضداد تنفخ في الرماد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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