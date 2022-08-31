السيد الحكيم يدعو لتغليب لغة المنطق والحوار على المصالح الفئوية والحزبية

2022/08/31 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعدعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، إلى تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة الشعب على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة وأن النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة التي كنا ولازلنا وسنبقى ننادي بها وندعو لتحقيقها انطلاقا من إيماننا العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي".وأضاف، إن "وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".





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