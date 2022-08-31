الحشد الشعبي يثمن”وعي القيادة الصدرية”: سنقيم مجلس عزاء لكل “شهداء” الأحداث الأخيرة

2022/08/31 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ثمنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الأربعاء ، وعي القيادة الصدرية، فيما اكدت انها ستقيم مجلس عزاء لكل “شهداء” الأحداث الأخيرة.وقالت الهيئة في بيان موجه الى ابناء الشعب العراقي وتلقاه/المركز الخبري […]

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