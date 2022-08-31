المرور العامة تحدد المركبات غير المشمولة بالفحص الإلكتروني (الهزة)

2022/08/31 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء ، المركبات الغير المشمولة بالفحص الإلكتروني (الهزة).وذكر بيان للمرور تلقاه/المركز الخبري الوطني/ ان “الفحص هدفه: أولاً: مواكبة الحداثة والتطور والتكنولوجيا.ثانياً: فحص شروط المتانة والامان […]

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