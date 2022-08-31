ما اختصاصات المحكمة الاتحادية العراقية؟ وما قرارتها السابقة؟

2022/08/31 | 22:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية العليا إجراء متكررا في المشهد السياسي العراقي لاختصاصها بالتفسيرات الدستورية، وأصدرت المحكمة أحكاما عديدة حسمت الجدل السياسي في مناسبات سابقة، وكان من بينها أنها..

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