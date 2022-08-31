سبيس أكس تطلق فالكون 9 حاملا 46 قمرا صناعيا

2022/08/31 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونُفذ الإطلاق في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، في إطار جهود مؤسس سبيس أكس، إيلون ماسك، لتقديم خدمات إنترنت بسرعات عالية.

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